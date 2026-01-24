СК завершил расследование дела о гибели военкора Прокофьевой

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, причастного к гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в начале 2025 года Бровди, командуя 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ, отдал приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности в Курском и Белгородском приграничье. При этом, как уточнила Петренко, он знал, что эти дороги используют мирные жители.

26 марта 2025 года съемочная группа Первого канала, передвигаясь на автомобиле, подорвалась на мине на одном из участков дороги недалеко от села села Забужевка Курской области. Взрывное устройство было заложено бойцами ВСУ по приказу Бровди, отметили в СК.

В результате взрыва от полученных травм скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.

Бровди заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, уголовное дело направлено в суд, также устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению, заключила Петренко.

Анне Прокофьевой было 35 лет, она погибла незадолго до своего 36-летия. На Первом канале она работала с 2023 года и вела репортажи из зоны СВО.

Ранее в МИД РФ пообещали наказать виновных в убийствах журналистов на Украине.