Google зарегистрировал в России товарный знак

ТАСС: Google зарегистрировал в России товарный знак для ПО по анализу ДНК и РНК
Американская корпорация Google зарегистрировала в России товарный знак для загружаемого программного обеспечения (ПО) для анализа последовательностей ДНК, РНК или генетических вариантов. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака AlphaGenome была подана в Роспатент в ноябре прошлого года на 10 лет. Согласно базе ведомства, знак регистрируется по двум классам (№ 9, 42) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — ПО для анализа ДНК и РНК, генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств, а также предоставление услуг API (программный интерфейс) и онлайн-сервисов (SaaS) для доступа к генетической модели, анализу данных, разработкам в области ИИ и генетики.

До этого сообщалось, что Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров. Отмечается, что речь идет о серверах Dell R720. Компания устанавливала их в разных странах мира до 2022 года. На них хранится контент, наиболее востребованный пользователями — ролики YouTube, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, изображения из поиска Google.

Ранее Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак для красящих веществ и машин.

