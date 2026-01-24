Стали известны подробности дела украинца Мудрика, попавшегося на мельдонии

Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает украинское издание «Чемпион».

Согласно опубликованной информации, процесс идет уже на протяжении двух недель, в скором времени ожидается официальное решение, которое напрямую повлияет на дальнейшую карьеру футболиста.

До этого, 20 января, сообщалось, что Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря 2024 года, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Ранее Мудрик был вновь лишен водительских прав.