Общество

В районных больницах России откроют сосудистые отделения и онкоцентры

ТАСС: до 2030 года в райбольницах появятся новые сосудистые и онкоцентры
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В России планируют расширить сеть первичных сосудистых отделений и центров амбулаторной онкологической помощи, разместив их на базе районных и городских больниц. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Основная цель инициативы — повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей сельской местности, поселков городского типа и городов с населением до 100 тысяч человек. Реализация проекта предусмотрена в рамках обновленной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ожидается, что открытие таких подразделений позволит пациентам получать необходимое лечение ближе к месту проживания, снизит нагрузку на крупные региональные стационары и обеспечит более регулярное наблюдение за состоянием здоровья. Завершить расширение сети планируется к 2030 году.

До этого в России призвали ввести обязательную непрерывную видеофиксацию родов для обеспечения безопасности пациенток. Однако психолог и травматерапевт Юлия Полтавская предупредила, что не все роженицы согласятся на это.

Ранее в Госдуме призвали провести реформу здравоохранения после трагедии в Новокузнецке.

