В Асбесте мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти его из горящей квартиры

В Свердловской области мать спасла младенца, выбросив его из окна

В Асбесте во время ночного пожара в пятиэтажке мать была вынуждена выбросить младенца из окна четвертого этажа, чтобы спасти его от огня и сильного задымления. Об этом сообщает kp.ru.

Пожар произошел ночью в многоэтажке по улице Челюскинцев, мать, спасая ребенка от огня и дыма, скинула его из окна. Младенца поймали прохожие, он не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из здания 32 человека, огонь охватил 30 кв. метров. В ликвидации возгорания участвовали 5 единиц техники и 21 человек личного состава.

До этого в Белорецке семилетний мальчик вынес из горящего частного дома полуторагодовалого брата. Медицинская помощь детям не потребовалась.

Ранее тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины.