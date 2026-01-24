В Пензе 150 человек тушат пожар на нефтебазе, вызванный падением беспилотника

Мельниченко: пожар на нефтебазе в Пензе продолжают тушить 150 огнеборцев

В Пензе на месте возгорания на территории нефтебазы продолжают работать 150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, которые используют более 40 единиц специальной техники. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, специалисты принимают меры для локализации пожара.

«Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть. Главная задача — не допустить распространения огня», — говорится в заявлении.

Губернатор подчеркнул, что огнеборцам приходится работать в неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим для них был оборудован пункт обогрева.

«Самое главное, что при атаке вражеских беспилотников не пострадали люди», — добавил Мельниченко.

Нефтебаза в Пензе загорелась утром 23 января после падения на ее территории фрагментов сбитого украинского дрона. Пожар начался примерно в 4:00 (совпадает с мск). Губернатор Пензенской области рассказал, что на место происшествия направили два пожарных поезда.

