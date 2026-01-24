Поиски обломков лайнера MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов

РИА: спасатели ничего не нашли на предполагаемом месте крушения MH370

Судно компании Ocean Infinity, ведущее поиски пропавшего рейса MH370 в Индийском океане, не обнаружило каких-либо значимых находок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчетов.

В поисковой операции задействованы автономные подводные аппараты, значительный объем территории уже обследован.

«На данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов», — говорится в сообщении.

С 6 по 15 января судно Armada 86 05 обследовало около 7,2 тыс. квадратных километров морского дна.

В декабре сообщалось о возобновлении поисков самолета, пропавшего 11 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

По условиям контракта no find, no fee («не нашли — не платим») оплата зависит от успеха поисковой операции. Поиск пройдет в новой приоритетной зоне площадью 15 тыс. кв. км вдоль «7-й дуги» — линии, рассчитанной по спутниковым данным. Операции продлятся 55 дней с перерывами на летний сезон Южного полушария.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

Ранее в России назвали первопричину крушения пассажирского самолета компании AZAL в Казахстане.