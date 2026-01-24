Отключения электричества в Мурманской области привели к уголовному делу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за отключения света в нескольких населенных пунктах Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Следователи предположили, что критическое падение напряжения в энергосистеме произошло из-за того, что должностные лица сетевой организации вовремя не выполнили требуемые действия по техобслуживанию линий электропередачи.
Для расследования дела создана специальная следственная группа. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.
23 января в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей» в результате низких температур.
Утром 24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что пять опор линий электропередачи (ЛЭП) обрушились в регионе.
Также чиновник заявил, что на всех котельных было восстановлено электроснабжение. По словам губернатора, в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома жителей области.
Ранее в Мурманске и Североморске произошли перебои с электричеством из-за сильных морозов и образования гололеда.