Отключения электричества в Мурманской области привели к уголовному делу

СК возбудил дело в связи с отключением электричества в Мурманске и Североморске
СУ СК России по Мурманской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за отключения света в нескольких населенных пунктах Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следователи предположили, что критическое падение напряжения в энергосистеме произошло из-за того, что должностные лица сетевой организации вовремя не выполнили требуемые действия по техобслуживанию линий электропередачи.

Для расследования дела создана специальная следственная группа. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

23 января в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей» в результате низких температур.

Утром 24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что пять опор линий электропередачи (ЛЭП) обрушились в регионе.

Также чиновник заявил, что на всех котельных было восстановлено электроснабжение. По словам губернатора, в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома жителей области.

Ранее в Мурманске и Североморске произошли перебои с электричеством из-за сильных морозов и образования гололеда.

