Путин заявил о готовности работать с любой администрацией США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти готовы работать с любой администрацией США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что власти России «примут любое решение американского народа» и станут «работать с любой администрацией», — сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что решения Вашингтона в дальнейшем будут «взвешенные».

«В любом случае мы чувствуем себя спокойно», — заявил Путин.

Глава государства также выразил мнение, что в независимости от того, что бы он сказал, партнеры России на Западе могут «прицепиться к чему угодно» в попытке доказать мнимое вмешательство Москвы в выборный процесс в США.

3 ноября в США пройдут президентские выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный враг: Байден считает Россию наибольшей угрозой для США

— Посол РФ: отношения Москвы и Вашингтона вряд ли изменятся после выборов в США

— Путин назвал условие для сотрудничества РФ с будущим президентом США