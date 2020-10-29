Путин заявил о готовности работать с любой администрацией США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти готовы работать с любой администрацией США. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что власти России «примут любое решение американского народа» и станут «работать с любой администрацией», — сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду, что решения Вашингтона в дальнейшем будут «взвешенные».
«В любом случае мы чувствуем себя спокойно», — заявил Путин.
Глава государства также выразил мнение, что в независимости от того, что бы он сказал, партнеры России на Западе могут «прицепиться к чему угодно» в попытке доказать мнимое вмешательство Москвы в выборный процесс в США.
3 ноября в США пройдут президентские выборы.
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