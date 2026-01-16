Размер шрифта
Общество

В Совфеде предложили родителям ограничить использование гаджетов детьми

Сенатор Мурог призвал ограничить использование гаджетов детьми до 3 часов в день
Родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до одного-трех часов в день. Об этом ТАСС рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По его словам, подобную меру особенно важно применять к младшим школьникам, а также оставлять пространство для живого общения, чтения, настольных игр и прогулок.

Сенатор добавил, что пример взрослых в этом процессе играет ключевую роль. Вместо прямолинейного запрета эффективнее предложить ребенку осознанный и полезный формат взаимодействия с экраном, считает Мурог.

Он предложил родителям установить для детей обучающие приложения, интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков.

«Совместное обсуждение увиденного, пояснения и вопросы формируют языковую среду, где технологии становятся союзником образования, а не его заменой», — добавил сенатор.

До этого ученые из Института развития и потенциала человека A*STAR и Медицинской школы Национального университета Сингапура выяснили, что дети, которые в первые два года жизни проводили много времени перед экранами, к подростковому возрасту чаще сталкиваются с повышенной тревожностью и принимают решения медленнее, чем их сверстники.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года хотят ввести встроенный родительский контроль на смартфонах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634231_rnd_1",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
