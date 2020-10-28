Трамп намерен провести 11 митингов за 48 часов

Глава США Дональд Трамп в последние два перед президентскими выборами намерен провести 11 митингов, сообщил NBC News со ссылкой на источник в штабе Трампа.

По данным телеканала, большую часть времени Трамп проведет в Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине, традиционно колеблющихся штатах. Окончательное расписание еще не утверждено.

Сообщается, что советники пообещали Трампу, что число отданных за него голосов может повыситься на 0,5-1%, если он продемонстрирует «энергию» в заключительные дни кампании.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Досрочное голосование уже идет. Трампу противостоит кандидат от демократов Джо Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хакеры добрались до семьи Трампа

— В США заявили о снижении угрозы выборам президента со стороны РФ

— TikTok будет удалять ролики с досрочными заявлениями о победе на выборах в США