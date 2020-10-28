Спикер парламента Ирана заразился коронавирусом

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что у него обнаружен коронавирус нового типа, передает агентство ISNA.

Политик уведомил, что один из сотрудников его аппарата заразился COVID-19.

«В полночь стал известен результат моего теста, он оказался положительным», — рассказал Галибаф.

Председатель парламента добавил, что в настоящее время он находится на карантине и рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязанности.

По данным на 27 октября, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 581 824, излечились 463 611 человек, умерли 32 953 пациента.

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