Спикер парламента Ирана заразился коронавирусом
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что у него обнаружен коронавирус нового типа, передает агентство ISNA.
Политик уведомил, что один из сотрудников его аппарата заразился COVID-19.
«В полночь стал известен результат моего теста, он оказался положительным», — рассказал Галибаф.
Председатель парламента добавил, что в настоящее время он находится на карантине и рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязанности.
По данным на 27 октября, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 581 824, излечились 463 611 человек, умерли 32 953 пациента.
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