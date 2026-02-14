Фигуристка не смогла сдержать слез после проката Гуменника

Фигуристка Кудлай о прокате Гуменника: у меня были слезы счастья

Российская фигуристка Арина Кудлай заявила, что не смогла сдержать слез после проката Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Конечно же, переживала за Гуменника. Ц меня в конце были даже слёзы счастья за него, что собрался, все сделал, показал, что мы можем, мы делаем. Нас нужно показывать и вызывать на международную арену», — сказала Кудлай.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров.



Ранее Гуменник уехал на метро после выступления на Олимпиаде.