Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Появилось видео с места обрушения козырька больницы в Тамбовской области

Следственный комитет показал видео с места обрушения навеса больницы в Котовске

Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения входного козырька хирургического отделения больницы в Котовске. Видеозапись размещена в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области.

На кадрах видно, как идет расчистка завалов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности после того, как мужчина 1955 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы в результате обрушения навеса больницы из-за большого скопления снега.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ, планируется дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, которые отвечали за своевременную очистку зданий больницы от снега.

14 февраля в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова произошло частичное обрушение подвесного потолка. По предварительным данным, причиной случившегося стал резкий перепад температуры воздуха в Москве. Никто не пострадал.

Ранее потолок рухнул в туалете квартиры в Уфе и чудом не пришиб подростка.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!