Появилось видео с места обрушения козырька больницы в Тамбовской области

Следственный комитет показал видео с места обрушения навеса больницы в Котовске

Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения входного козырька хирургического отделения больницы в Котовске. Видеозапись размещена в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области.

На кадрах видно, как идет расчистка завалов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности после того, как мужчина 1955 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы в результате обрушения навеса больницы из-за большого скопления снега.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ, планируется дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, которые отвечали за своевременную очистку зданий больницы от снега.

14 февраля в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова произошло частичное обрушение подвесного потолка. По предварительным данным, причиной случившегося стал резкий перепад температуры воздуха в Москве. Никто не пострадал.

Ранее потолок рухнул в туалете квартиры в Уфе и чудом не пришиб подростка.