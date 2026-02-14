Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сдержанно прокомментировал очередное оскорбление, прозвучавшее от президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув при этом, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Об этом политик написал в соцсети X.

«Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — говорится в сообщении Орбана.

14 февраля Зеленский позволил себе критическое высказывание в адрес Орбана. По его словам, благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, сохраняют свою независимость Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния получили «шанс жить вне диктатуры». При этом он саркастично добавил, что Орбану, по всей видимости, «легче сосредоточиться на нарастании живота», чем на укреплении армии.

