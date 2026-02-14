Размер шрифта
Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Орбан: Украина никогда не сможет стать членом ЕС из-за заблуждений Зеленского
Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сдержанно прокомментировал очередное оскорбление, прозвучавшее от президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув при этом, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Об этом политик написал в соцсети X.

«Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — говорится в сообщении Орбана.

14 февраля Зеленский позволил себе критическое высказывание в адрес Орбана. По его словам, благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, сохраняют свою независимость Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния получили «шанс жить вне диктатуры». При этом он саркастично добавил, что Орбану, по всей видимости, «легче сосредоточиться на нарастании живота», чем на укреплении армии.

Ранее Орбан ответил на «подзатыльник» от Зеленского.
 
