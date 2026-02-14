Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии

Посол Кузнецов: Россия примет меры после выхода Финляндии из конвенции по минам

Россия отреагирует на милитаризацию Финляндии и ее выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, приняв меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Решение о противопехотных минах, как представляется, в первую очередь отразится на самих финнах, поскольку, по сути, речь идет о потенциальной возможности минирования их собственной территории. Со своей стороны, мы, безусловно, примем все необходимые шаги для гарантирования безопасности страны в сложившейся ситуации», - подчеркнул глава дипмиссии.

Кузнецов охарактеризовал отказ Хельсинки от конвенции по минам как один из элементов масштабного процесса ускоренной милитаризации страны.

По мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, выход Финляндии из Оттавской конвенции связан с намерением минировать прилегающие к России территории.

Финляндия официально вышла из соглашения 10 января.

Ранее Финляндия начала масштабную милитаризацию, готовясь к возможному конфликту с Россией.