Генсек НАТО раскрыл, что увидел в глазах награжденного Зеленским пса Патрона

Генсек НАТО Рютте: пес Патрон сказал, что мы никогда не сдадимся

Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал об общении с псом Патроном.

«Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся», — сообщил глава альянса.

Генсек встретился с животным в начале февраля в Черниговской области во второй день визита на Украину. Рютте сопровождал глава МИД республики Андрей Сибига.

Патрон — собака породы джек-рассел-терьер. Его хозяин, майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ильев обучил питомца работе пиротехника. За время службы пес обнаружил сотни взрывоопасных предметов.

8 мая 2022-го президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью. В том же году животное получило награду «Пальмовый пес» в Каннах.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

