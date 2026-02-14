В МОК пошутили по поводу нехватки презервативов в Олимпийской деревне

МОК о нехватке презервативов: в разгаре День святого Валентина

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на новость о нехватке презервативов в Олимпийской деревне, напомнив, что в разгаре День святого Валентина, передает ТАСС.

«Это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще», — сказал Адамс.

Средства контрацепции закончились всего за три дня, несмотря на то, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

