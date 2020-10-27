Bloomberg: власти Ливии могут освободить задержанных россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии согласилось освободить задержанных в стране граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, Москва и Триполи договорились об освобождении россиян на минувшей неделе. Шугалей и Суэйфан могут быть отправлены в Россию в течение нескольких дней, рассказали источники.
Официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.
Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.
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