Bloomberg: власти Ливии могут освободить задержанных россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии согласилось освободить задержанных в стране граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Москва и Триполи договорились об освобождении россиян на минувшей неделе. Шугалей и Суэйфан могут быть отправлены в Россию в течение нескольких дней, рассказали источники.

Официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.

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