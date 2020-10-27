Глава аппарата Белого дома перенес интервью из-за выстрелов у своего дома

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз был вынужден перенести интервью из-за выстрелов возле своего дома в Александрии, пишет газета Hill.

Ранее помощник Медоуза Бен Уильямсон сообщил, что возле резиденции главы аппарата Белого дома произошел некий «инцидент с нарушением безопасности», из-за чего интервью Медоуза переносятся.

«Возле моей квартиры в Вирджинии произошел инцидент, который не был связан со мной, но при котором были произведены выстрелы, и поэтому мне пришлось укрываться на месте», — рассказал Медоуз.

По словам его помощника, Медоуз даст интервью позднее на этой неделе.

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