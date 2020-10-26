Тихановская заявила об активном начале общенациональной забастовки

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Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила об активном начале объявленной на понедельник общенациональной забастовки. Об этом она сказала в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни», посвященном выдвинутому ею «ультиматуму».

Тихановская считает, что сегодняшние забастовки «это только начало». По мнению политика, они «будут продолжаться».

«Сегодня началась национальная забастовка, началась очень активно», — заявила Тихановская.

Она отметила, что в забастовке принимают участие медики, студенты и «Парк высоких технологий», «присоединился частный бизнес».

«Это невероятный уровень солидарности», — сказала Тихановская.

Днем ранее Тихановская объявила, что 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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