Трамп заявил, что «легко» добьется мирного урегулирования в Карабахе

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон «легко» добьется мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир, который транслировался в его YouTube-канале.

Американский лидер отметил, что это «легкий случай».

«Мы разберемся с этим. <...> Это легко, если знаешь, что делаешь», — сказал Трамп.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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