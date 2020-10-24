В США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике

Обозреватель американского журнала The National Interest Генри-Николас Гроссман призвал США к сотрудничеству с Россией в Арктике для блокирования экспансии Китая в этом регионе. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

По его словам, главная проблема Соединенных Штатов состоит не в отставании в области ледоколов, а в отсутствии направленности в политике страны в Арктике. Гроссман считает, что Вашингтону необходимо разработать более качественный подход, включающий в себя новую договоренность по сотрудничеству с Россией для защиты окружающей среды, поддержания мира в этом регионе, а также для блокирования Китая.

Журналист считает, что КНР имеет «колониальные амбиции» в Арктике и стремится закрепить там свое присутствие, вытеснив западные державы. При этом он считает, что российская сторона будет не против ограничить в Арктике свои отношения с китайским государством коммерческими проектами.

По мнению Гроссмана, предстоящие вызовы слишком серьезные, и с ними будет тяжело бороться в одиночку. Вашингтону следует взять в расчет, что для России нормально создавать прочный военный аппарат внутри своей собственной территории. Он уверен, что Арктика не должна стать новым местом соперничества великих держав.

Автор статьи отметил, что Арктика более важна для России, чем для США, поскольку 53% арктического побережья находится на российской территории.

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