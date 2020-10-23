В Кремле не знают, о каком прогрессе по НКР говорил Трамп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, заявивший о прогрессе в переговорах по непризнанному Нагорному Карабаху.

Ранее Трамп сообщил о достижении хорошего прогресса на переговорах по Карабаху. Трамп также заявил, что участвует в обсуждении сложившейся ситуации между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника.

«Мы пока не знаем», — сказал Песков, комментируя, согласны ли в Кремле с оценкой Трампа.

Главы МИД Армении и Азербайджана в настоящее время находятся в Вашингтоне, где встречаются с госсекретарем США Майком Помпео.