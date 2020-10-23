Прилепин возглавит партию на выборах в Госдуму в 2021 году
Лидер «За правду» писатель Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает пресс-служба партии.
«Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета партии.
Также в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.
«Мне кажется, что это правильное командное решение. Ну, а далее, придя в Госдуму, я думаю, что наши избиратели сразу почувствуют изменения не только в информационном, но и в экономическом поле страны, потому что мы пойдем на выборы в ГД с совершенно новой экономической программой», – рассказал Стариков.
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