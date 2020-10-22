Кремль: на алтаре внутренней политики США всегда есть место для ненависти к РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на алтаре внутренней политики США всегда есть место для ненависти к России. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Притом, как отметил Песков, президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что у США имеется русофобский подход к двусторонним отношениям с Москвой. «На алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков», — добавил Песков.

Он полагает, что отношение к России как к врагу, вероятно, зиждется на двухпартийном подходе. «Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения», — подчеркнул Песков.

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