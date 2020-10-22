Путин рассказал, в чем сила государства

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, в чем заключается сила государства.

Он убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан.

«Вот в чем сила государства», — объяснил политик.

По его словам, люди являются источником власти. Причем речь идет не только о том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, но и в готовности делегировать широкие полномочия и видеть в государстве, в ее органах, своих представителей.