Путин рассказал, в чем сила государства
Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, в чем заключается сила государства.
Он убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан.
«Вот в чем сила государства», — объяснил политик.
По его словам, люди являются источником власти. Причем речь идет не только о том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, но и в готовности делегировать широкие полномочия и видеть в государстве, в ее органах, своих представителей.
Трансляцию заседания ведет телеканал RT НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Путин распорядился создать комиссию Совбеза по формированию защиты от инфекций — Путин рассказал о росте смертности от COVID-19 — Песков рассказал о шампанском, которое пил Путин во время звонка Михалкову
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