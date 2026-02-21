Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Россияне стали чаще отказываться от домашней еды

ICMR: россияне все чаще выбирают готовую еду вместо домашней
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще отказываться от традиционных моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство. Об этом говорится в исследовании независимой компании ICMR («ГФК-Русь»), подготовленном для РИА Новости.

В 2025 году в исследовании приняли участие около 14 тысяч человек, которые вели дневники питания в будни и выходные. Всего было изучено 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

Авторы отметили, что на семь процентных пунктов выросла доля согласных с утверждением о том, что они не видят ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд. Одновременно популярность традиционных моделей питания — домашних первых блюд, выпечки и совместных обедов — снизилась на 6–7 процентных пунктов.

По данным исследования, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года — с июня 2023 по июнь 2025 года — увеличился в денежном выражении на 85% и достиг 81,4 млрд рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%.

Как пояснили авторы работы, рост связан с трендом на быстроту и удобство, а также с желанием побаловать себя, а не с вынужденной экономией времени.

Ранее шаурма была признана одним из самых популярных блюд фастфуда в России, уступая по востребованности только пицце.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!