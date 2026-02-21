Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Экс-премьер Украины раскрыл, какой вопрос необходимо обсудить США и России

Экс-премьер Азаров призвал обсудить с США устранение действующей власти Украины
Нина Зотина/РИА Новости

России необходимо обсудить с США задачу устранения действующей на Украине власти. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, с точки зрения долговременных интересов именно народ Украины заинтересован в устранении действующей власти. Политик считает, что эта главная задача должна быть решена на переговорах с американцами.

«Ну что, Буданов там, или Умеров какой-нибудь, или Зеленский сами себя будут устранять? Конечно, нет. Поэтому такую задачу с ними обсуждать бессмысленно, ее надо обсуждать только с американцами, от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», — порассуждал Азаров.

Накануне Азаров заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает, что НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения.

Ранее в России оценили планы Зеленского вести конфликт еще три года.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!