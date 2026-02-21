России необходимо обсудить с США задачу устранения действующей на Украине власти. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, с точки зрения долговременных интересов именно народ Украины заинтересован в устранении действующей власти. Политик считает, что эта главная задача должна быть решена на переговорах с американцами.

«Ну что, Буданов там, или Умеров какой-нибудь, или Зеленский сами себя будут устранять? Конечно, нет. Поэтому такую задачу с ними обсуждать бессмысленно, ее надо обсуждать только с американцами, от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», — порассуждал Азаров.

Накануне Азаров заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает, что НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения.

Ранее в России оценили планы Зеленского вести конфликт еще три года.