Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта

На МКАД в Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

По информации канала, движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

