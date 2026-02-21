Стало известно, кто сыграет в хоккейном финале Олимпийских игр

Сборная США обыграла национальную команду Словакии и вышла в финал зимних Олимпийских игр — 2026.

Встреча завершилась победой американцев со счетом 6:2. В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз. Еще по голу забили Джек Айкел, Брэди Ткачук, Дилан Ларкин и Тейдж Томпсон. У словаков отличились Юрай Слафковски и Павол Регенда.

В финале сборная США сразится с Канадой, которая одержала победу над Финляндией со счетом 3:2. Финальный поединок состоится 22 февраля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:10 по московскому времени.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

