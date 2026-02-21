Размер шрифта
Несколько российских аэропортов ограничили работу

«Росавиация»: 10 аэропортов в регионах России временно приостановили работу
В ночь на 21 февраля сразу десять российских аэропортов временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба «Росавиации» в Telegram-канале.

Так, вечером 20 февраля, в 20:10 мск, ограничила работу воздушная гавань Краснодара. Спустя почти час принимать и выпускать самолеты перестали аэропорты Волгограда и Саратова. Еще спустя время ограничили работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми и Чебоксар.

В 00:30 мск волгоградская воздушная гавань возобновил работу. Спустя полтора часа ведомство сообщило о приостановке обслуживания рейсов аэропорта Кирова.

В «Росавиации» подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Соответствующие ограничения могли ввести из-за атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали промышленные площадки в Самарской области.
 
