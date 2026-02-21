Главу Паралимпийского комитета России внесли в базу «Миротворца»

Размер шрифта
В базу «Миротворца» внесли главу Паралимпийского комитета РФ Рожкова
РИА Новости

Президента Паралимпийского комитета РФ Павла Рожкова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте его обвиняют в попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Также на ресурсе отмечается, что Рожков участвует в спортивных соревнованиях, чтобы «отбеливать репутацию России».

Вместе с президентом ПФР в базу внесли и российских спортсменов — тяжелоатлетку Анастасию Романову, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева и двукратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Эмина Сефершаева.

В январе в базу «Миротворца» был внесен олимпийский чемпион по боксу и замминистра по физкультуре и спорту Республики Дагестан Гайдарбек Гайдарбеков.

На «Миротворец» попадают не только взрослые, но и дети. В начале января в базу данных ресурса внесли 16 несовершеннолетних из России, а также Израиля и Узбекистана. Их обвинили в «сознательном нарушении госграницы».

Ранее создателя «Миротворца» Георгия Тука внесли в российский перечень террористов.
 
