В Сумской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ

РИА Новости: в районе Писаревки ликвидированы операторы дронов ВСУ
Reuters

Российские войска нанесли удар по казармам операторов беспилотников ВСУ в районе Писаревки в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, комбинированным ударом были уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Он уточнил, что подтверждены потери среди личного состава.

Также, по его данным, среди ликвидированных есть так называемые медийные боевики.

На данном участке фронта действуют подразделения группировки «Север». Как следует из данных Минобороны, за неделю противник потерял здесь более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств.

Накануне антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова. В ведомстве уточнили, что диверсанты пытались обойти российские штурмовые группы и нанести удар с тыла.

Ранее российские бойцы помогли украинскому солдату, которому ВСУ мешали сдаться.
 
