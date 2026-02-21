Южная Корея может присоединиться к инициативе НАТО по закупке оружия для ВСУ

Yonhap: Южная Корея может присоединиться к инициативе PURL по поддержке Украины

Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе стран НАТО по поддержке Украины под названием PURL (Список приоритетных потребностей Украины) по закупкам военной помощи ВСУ. Об этом пишет Yonhap.

В МИД Южной Кореи заявили, что рассматривают различные меры поддержки Украины. Правительство страны продолжает консультироваться с НАТО по «различным мерам поддержки» Киева, заявил представитель внешнеполитического ведомства республики.

По данным источника Yonhap, один из возможных вариантов – присоединение к инициативе PURL. При этом отмечается, что вклад Сеула может быть ограничен поставками «нелетального оборудования».

До этого посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL. Он также пообещал, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение

Ранее на Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет.