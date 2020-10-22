Алиев не исключает возникновения культурной автономии для армян в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает культурную автономию армян в Нагорном Карабахе в случае разрешения конфликта в регионе в пользу азербайджанской стороны. Об этом он сказал в интервью японской газете Nikkei.

Он обратил внимание на то, что в мире существуют различные виды самоопределения и общин. Так, в Карабахе может быть культурная автономия по примеру развитых стран Европы, где граждане имеют конкретные права в своих муниципалитетах, общинах.

«Как и повсеместно в Азербайджане, у живущих в нашей стране армян также могут быть подобные контакты. Однако мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе армянское государство», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что о проведении референдума в Карабахе не может быть и речи.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев не исключил, что может встретиться с Пашиняном в Москве

— Алиев отверг возможность проведения референдума в Карабахе

— Алиев заявил, что не против введения миротворцев в Нагорный Карабах