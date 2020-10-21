Путин рассказал о росте смертности от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по сравнению с весной 2020 года в России выросла смертность от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но это связано с тщательной фиксацией причин, общая смертность упала в два раза», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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