Супруга главы МИД Белоруссии заразилась коронавирусом

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей перешел на удаленную работу, так как у его жены Веры Поляковой был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию. Итог предсказуем. Я в больнице и у меня короновирус», — написала Полякова на своей страничке в Facebook.

Макей по рекомендации врачей перешел на работу из дома. Готовятся результаты его теста на коронавирус.

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