Трамп призвал ФБР заняться расследованием в отношении Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ФБР заняться расследованием в отношении Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Однако агентство не уточняет, в отношении кого именно глава Белого дома предлагает инициировать расследование: кандидата на пост главы государства Джо Байдена или его сына Хантера Байдена.

Американский лидер уже выступал с обвинением в коррупции в адрес представителя Демократической партии. По его словам, сын Байдена осуществлял «продажу» доступа к собственному отцу, за что получал миллионы долларов.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

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