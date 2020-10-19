В Минске на акции вышли сторонники и противники Лукашенко

В Минске одновременно проходят акции сторонников и противников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что около 14.00 (совпадает с мск) на площади Независимости, где традиционно начинаются митинги как сторонников властей, так и оппозиции, собрались участники «Марша пенсионеров», выступающие против Лукашенко.

Примерно тогда же на площадь стали стекаться поддерживающие президента: в основном, бывшие сотрудники силовых структур.

Некоторое время митингующие находились на одном месте, но через некоторое время «Марш пенсионеров» двинулся по проспекту в сторону площади Победы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.

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