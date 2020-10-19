У мэра Абакана обнаружили коронавирус

У мэра Абакана Алексея Лемина выявлена коронавирусная инфекция нового типа, передает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

«Симптомы заболевания (у Лемина. — «Газета.Ru») не проявились», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов заразился коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 39,1 млн заболевших, свыше 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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