В Карабах приехали депутаты из ФРГ

Депутаты бундестага и ландтага земель Бранденбурга приехали в непризнанный Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, участники делегации являются членами партии «Альтернатива для Германии».

Издание уточняет, что в рамках поездки депутаты провели пресс-конференцию, а также посетили районы Степанакерта и соседних населенных пунктов, которые пострадали в результате обстрелов.

Депутат Бундестага Штеффен Котре подчеркнул, что участник делегации зафиксировали факт «нападения Азербайджана при поддержке Турции» на мирных жителей НКР. По его словам, это является «огромным преступлением против человечества». Он также призвал ввести санкции в отношении Азербайджана и Турции для прекращения конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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