ОБСЕ поддержала гуманитарное перемирие в Карабахе

Албанское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое сейчас председательствует в организации, поддержало достигнутое Арменией и Азербайджаном гуманитарное перемирие в Карабахе. Об этом говорится в Twitter председательства.

«Председательство Албании в ОБСЕ приветствует гуманитарное перемирие в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, подтвержденное министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан договорились об очередном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, оно началось в полночь 18 октября (17 октября, 23.00 мск). Как указывается в сообщениях обеих сторон, Ереван и Баку согласовали перемирие, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гуманитарное перемирие: Ереван и Баку договорились о прекращении огня

— В Карабахе подтвердили готовность соблюдать перемирие

— Армения готова предоставить гуманитарный коридор для вывода войск Азербайджана