Германия не намерена отказываться от диалога с Россией из-за инцидента с Навальным

Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

По его словам, отношения Берлина с Москвой останутся сложными. Однако он напомнил, что Германия и Россия сидят за одним столом в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины.

«На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн <...> В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул германский министр.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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