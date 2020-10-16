Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку платформы по «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогану за поддержку и готовность принять участие в инициативе «Крымская платформа», задачей которой является возвращение Крыма в состав Украины. Он сделал это в ходе совместного брифинга с Эрдоганом, трансляция которого велась на странице офиса Зеленского в Facebook.

Как сообщалось, глава Украины пригласил Турцию присоединиться к проекту «Крымская платформа». По словам Зеленского, данная инициатива является «инструментом консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым.

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