Путин предложил продлить договор СНВ без всяких условий на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год, сообщается на сайте Кремля.

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.

Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову в ближайшее время подготовить позицию России, представить ее США и получить внятный ответ.

В настоящий момент Россия и США ведут переговоры на фоне истекающего срока действия договора СНВ-3.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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