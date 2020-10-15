МИД: РФ считает невозможным дальнейшие консультации с Австралией и Голландией по MH17

Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе малайзийского Boeing MH17, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что трехсторонний канал РФ, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал действовать в закрытом режиме.

Однако, не дожидаясь промежуточных итогов консультаций, Гаага подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них», — отметили в российском МИД.

При этом Россия готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, добавили в ведомстве, уточнив, что это будет осуществляться уже в других форматах.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России. МИД РФ назвал данные обвинения голословными.