Президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его администрации.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил глава республики.

По словам президента, ситуация в стране в настоящий момент близка к прямым столкновениям между протестующими и силовиками, а он сам не желает быть причиной этих столкновений.

14 октября у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства и спикера.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

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