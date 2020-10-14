Госдума рассмотрит законопроекты о Госсовете в приоритетном порядке

Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о Госсовете, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

«Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном Совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Госсовет будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, которые имеют «общегосударственное значение», а также анализировать проект федерального бюджета. Это следует из законопроекта, внесенного президентом в Госдуму.

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