Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, пишет пресс-служба Кремля.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что политики обсудили обострение ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, сирийскую и ливийскую проблематику, а также условились поддерживать дальнейшие регулярные контакты России и Турции по дипломатическим и военным каналам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Могут принадлежать Турции: в Азербайджане нашли истребители F-16
— «Много интересов»: почему Запад не вводит санкции против Турции
— Прекратить огонь: Шойгу обсудил Карабах с турецким коллегой