Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, пишет пресс-служба Кремля.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили обострение ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, сирийскую и ливийскую проблематику, а также условились поддерживать дальнейшие регулярные контакты России и Турции по дипломатическим и военным каналам.

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